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среда, 16 февраля 2022 04:26

В Украине запустили акцию для поддержки войск и украинцев

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В Украине запустили акцию для поддержки войск и украинцев
В Украине запустили акцию в поддержку военных. Фото: Укринформ

Вооруженные Силы Украины совместно с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым", художником Никитой Титовым и агентством по продаже наружной рекламы BigMedia запускают всеукраинскую социальную акцию.

Центральной на рекламных плоскостях акции стала надпись "4.5.0.". На сленге украинских военных означает "все спокойно" или "все пучком", сообщает "Левый берег".

Сотни бордов и ситилайтов появятся в 18 городах страны: Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Кропивницком, Кривом Роге, Луцке, Николаеве, Херсоне, Хмельницком, Запорожье, Виннице, Житомире, Ровно, Сумах, Тернополе, Полтаве и Черновцах , отмечают организаторы.

"Когда военнослужащий слышит в рации "4.5.0.", он знает, что в его секторе ответственности все спокойно. И хотя мы не знаем, что происходит в Кремле, но точно знаем: мы готовы к защите!" - говорит директор фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут.

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По словам Главнокомандующего ВСУ , генерал-лейтенанта Валерия Залужного, акция "4.5.0." должна напомнить украинцам о мощи и возможностях их войска.

"Эти борды и ситилайты, размещенные по всей территории Украины, должны стать напоминанием для людей о том, что их войска всегда на защите государства. За годы войны мы укрепились. И сделаем все, чтобы у наших граждан было "4.5.0", — подчеркнул Залужный.

Рисунок для бордов и ситилайтов разработал известный украинский художник Никита Титов. Он убежден, что искусство должно участвовать в информационной войне.

Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве. Гражданам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С таким обращением к украинцам обратилась Служба безопасности Украины.

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