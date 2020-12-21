В Украине задержали почти тысячу нелегальных мигрантов

Пограничники задержали более 900 нелегалов. Фото: dpsu.gov.ua

С начала года пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов.

Из них более 220 человек задержали на границе с Польшей, еще более 200 на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ, сообщают в пресс-служба ГНСУ.

Больше всего непропуски фиксировали в пунктах пропуска для авиасообщения - более 2,7 тыс. человек и на границе с РФ - более 1,1 тыс. человек.

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"Всего по объективным причинам с начала года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину 12 тысяч иностранцев (в прошлом году 21 тысячу. - Gazeta.ua). Немалый процент из них - это потенциальные нелегальные мигранты. Их с начала года не пустили на территорию Украины почти 4,8 тисяч человек (в прошлом году вдвое больше. - Gazeta.ua). Поймали их во время пограничного контроля", - указывают пограничники.

На развитие миграционной ситуации в Украине влияет нестабильная социально-экономическая и военно-политическая обстановка в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

В Одесской области разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Турции. Нелегальные мигранты пытались попасть на территорию ЕС, а именно, в Германию.