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Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов

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Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов
Нелегальные мигранты пытались попасть на территорию ЕС. Фото: ГПСУ

В Одесской области разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Турции.

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы.

"На днях оперативники Одесского отряда разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в одну из стран ЕС. Правоохранители заранее владели оперативной информацией о возможном перемещении группы лиц в грузовике, следует паромным сообщением Карасу (Турция) - Черноморск", - говорится в сообщении .

Отмечается, что транспортное средство прибыл для прохождения мероприятий пограничного контроля, откуда его вывели для прохождения углубленного осмотра.

"В результате проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один гражданином Турции", - говорится в сообщении.

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Нелегальные мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС, а именно, в Германию.

Во время беседы с "безбилетных пассажиров", пограничники выяснили, что за такую ​​экстремальное путешествие мужчины заплатили денежное вознаграждение.

Сейчас водителям грузовиков, двум гражданам Турции, которые переправляли 13 иностранцев сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины. Мигранты понесут ответственность по ст. 204-1 КУоАП.

В Закарпатской области контрабандисты пытались переправить партию сигарет через государственную границу. Для этого решили воспользоваться летательным аппаратом типа автожир. Автожир с пилотом пытался взлететь с окраины села Вышково Хустского района Закарпатья.

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