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В Польше на праздники останется большинство украинцев

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В Польше на праздники останется большинство украинцев
Исследование показывает, что трудовые мигранты в Польше с востока, среди которых украинский является около 90%, в целом празднуют Рождество (более 87%). Фото: pixabay

Во время новогодних и Рождественских праздников в Польше останется большая часть украинских трудовых мигрантов, то есть 84,5%.

9% на праздники планирует посетить родных в Украине, сообщили в опросе, проведенном совместно EWL Group и Центра восточной Европы Варшавского университета 10-14 декабря, передает "Укрінформ".

Исследование показывает, что трудовые мигранты в Польше с востока, среди которых украинцев является около 90%, в целом празднуют Рождество - более 87%.

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Среди основных причин того, что мигранты не поедут домой на праздники является то, что они хотят работать, чтобы в этот период заработать больше. Так считают 47,9%. В то же время ограничения, вызванные пандемией коронавируса является проблемой для посещения Украины для 16,5%, и необходимость отбывать обязательный карантин после пересечения границы для 13,8%. Боятся за свое здоровье и близких 8,3%.

Также на праздники украинцы в Польше будут звонить к родственникам и близким в Украине - 30,5%, отдыхать - 30,1%, пересматривать фильмы - 22,2%, проведут время со знакомыми 18,6%. В этот период будут работать 25,9% опрошенных.

Также украинцы в Польше не планируют потратить много денег на празднование. Около 40% респондентов отметили, что потратят на праздники не более 200 злотых - примерно 1,5 тыс. грн. Одновременно почти 22% не планирует никаких расходов.

По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 году в Польше находились более 1,3 млн. украинцев.

Иностранцы с разрешением на проживание в Польше, смогут там бесплатно вакцинироваться от Covid-19. То есть это люди, имеющие вид на временное или постоянное жительство, заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, пишет "Польское радио".

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