Covid-19: украинские заробитчане смогут бесплатно вакцинироваться в Польше

Регистрация будет автоматической, на конкретные дату и время. Фото: pexels.com

Иностранцы с разрешением на проживание в Польше, смогут там бесплатно вакцинироваться от Covid-19.

То есть это люди, имеющие вид на временное или постоянное жительство, заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, пишет "Польское радио".

Вакцинация должна начаться в конце января. Она будет бесплатная и добровольная. Запись будут осуществлять в клиниках, по инфолинии, на интернет-странице, а также путем электронного счета пациента.

По словам Дворчика, лиц будут регистрировать сразу на 2 визита. Регистрация будет автоматическая, на конкретные дату и время.

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Первые виды на жительство в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев, что делает их самой большой группой среди получателей 2019 года. 4 из 5 разрешений украинцам выдала Польша. Основной причиной выдачи была занятость - 87%.