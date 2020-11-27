Украинцы в четвертый раз получили больше всего видов на жительство в ЕС

Первые виды на жительство в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев, что делает их самой большой группой среди получателей 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает "Европейская правда".

4 из 5 разрешений украинцам выдала Польша. Основной причиной выдачи была занятость - 87%.

На 2 месте по количеству полученных разрешений граждане Марокко - 47% выданы в Испании - и Индии - 19% в Германии. На граждан этих стран приходилась треть, 35%, всех первых разрешений на проживание.

Автор: ec.europa.eu/eurostat

Всего в прошлом году в ЕС было выдано около 3 млн видов на жительство для граждан, не входящих в ЕС. Это число выросло на 6% по сравнению с 2018 годом, продолжая тенденцию к росту, которая наблюдается с 2013 года. Польша выдала четверть всех первых разрешений на проживание. За ней идут Германия - 16%, Испания - 11%, Франция - 10%, Италия - 6% и Чехия - 4%.

2016-2017 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.

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2018 года гражданам Украины выдали 527 тыс. видов на жительство, из которых почти 78,5% выдала Польша, 5,1% - Чехия, 4,1% - Венгрия. По языковой и экономической причине министр внутренних дел Эстонии Март Хельме не одобряет массовой трудовой миграции из Украины в Эстонию.