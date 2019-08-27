В Украине снимут фильм о катастрофе MH17

О катастрофе MH17 снимут фильм. Фото: МК

В Украине начались съемки фильма о катастрофе рейса МН17.

Съемки фильма начались в понедельник, 26 августа, под Киевом, сообщает ТСН.

Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады.

Название фильма - "Железные бабочки", потому что, как говорят авторы, много обломков ракеты, которая попала в самолет, имели форму именно бабочек.

Авторы фильма говорят, что их цель – не расследование, ведь, кто виноват в теракте, давно всем известно. Их цель – не дать забыть о трагедии.

На большие экраны "Железные бабочки" планируют выпустить через год.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.