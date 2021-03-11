В Украине появится Центр противодействия дезинформации

В Украине создадут Центр противодействия дезинформации.

Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Вопрос создания Центра противодействия дезинформации, о котором президент говорил на открытии форума, который проходил на этой неделе. Решением Совета нацбезопасности и обороны такой центр сегодня был создан", - сказал он.

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Центр начнет работать со следующей недели и будет находиться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса президента.

Facebook запретил распространять ложную информацию обо всех вакцинах. Теперь соцсеть будет удалять сообщения с ложью обо всех вакцинах.