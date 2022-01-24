В Украине подтвердили новый случай полиомиелита. Лекарств от указанной болезни не существует, единственная защита – это вакцинация. Фото: phc.org.ua

В Украине подтвердили новый случай полиомиелита 24 января.

Заболел двухлетний мальчик в семье на Закарпатье. Образец от больного подобен тому, которые уже были определены осенью на Ривненщине, сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"24 января Региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки подтвердила дериват вакцинного полиовируса типа 2 в образце от 2-летнего ребенка из Украины", - говорится в сообщении.

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У мальчика из Закарпатья симптомы заболевания появились 13 декабря 2021 года. В больницу Львова он попал с другим заболеванием. 24 декабря у ребенка уже были признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности, - Gazeta.ua).

По словам матери, ребенок не вакцинирован из-за отказа родителей. Контактов с детьми, которые недавно получили прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер нет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализованное.

Расследование возможного источника инфекции продолжается.

Это уже второй подтвержденный случай полиомиелита, вызванный дериватом вакцинного полиовируса типа 2 в Украине. Первый случай подтвердили у 17-месячной девочки из Ривненщины. Ребенок также был невакцинирован из-за отказа родителей. Позже стало известно, что в этой семье заболели еще шестеро детей. Специалисты напоминают, что лекарства от указанной болезни не существует, единственная защита – это вакцинация. Если ребенок не вакцинирован или вакцинирован не полностью, он рискует получить паралич, с которым он будет жить до конца жизни.