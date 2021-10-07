В семье малыша с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шести детей

16-месячный мальчик из Ровно, у которого подтвердили полиомиелит, не встает на ноги. Он воспитывается в семье, где десять детей.
При обследовании семьи вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет, сообщают врачи, передает ТСН.
Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.
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Специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит - вирусная инфекция. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые - чаще через грязные руки, пищу и воду.
Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. И эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.
Первые симптомы болезни у мальчика проявились 1 сентября, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения.
3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полиомиелит - острый вялый паралич - и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств.
В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов.
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