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четверг, 07 октября 2021 13:17

В семье малыша с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шести детей

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В семье малыша с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шести детей
На Ровенщине спасают 16-месячного мальчика, у которого подтвердили полиомиелит. Фото: t.me/KyivCityOfficial

16-месячный мальчик из Ровно, у которого подтвердили полиомиелит, не встает на ноги. Он воспитывается в семье, где десять детей.

При обследовании семьи вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет, сообщают врачи, передает ТСН.

Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

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Специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит - вирусная инфекция. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые - чаще через грязные руки, пищу и воду.

Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. И эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.

Первые симптомы болезни у мальчика проявились 1 сентября, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения.

3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полиомиелит - острый вялый паралич - и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств.

В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов.

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