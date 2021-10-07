В семье малыша с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шести детей

На Ровенщине спасают 16-месячного мальчика, у которого подтвердили полиомиелит. Фото: t.me/KyivCityOfficial

16-месячный мальчик из Ровно, у которого подтвердили полиомиелит, не встает на ноги. Он воспитывается в семье, где десять детей.

При обследовании семьи вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет, сообщают врачи, передает ТСН.

Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказались от прививки: у 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит

Специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит - вирусная инфекция. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые - чаще через грязные руки, пищу и воду.

Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. И эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.

Первые симптомы болезни у мальчика проявились 1 сентября, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения. 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полиомиелит - острый вялый паралич - и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов.