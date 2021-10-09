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суббота, 09 октября 2021 14:13

Вспышка полиомиелита в Ровенской области: начинают вакцинировать всех детей

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Вспышка полиомиелита в Ровенской области: начинают вакцинировать всех детей
Наиболее уязвимы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни. Фото: pixabay.com

В Ровенской области в течение 90 дней хотят вакцинировать от полиомиелита всех детей до 5 лет включительно, независимо от ранее сделанной прививки.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ровенской области из-за случая полиомиелита в 1,5-летнего ребенка, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В течение 14 дней - с 11 по 22 октября - состоится неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием инактивированной полиомиелитной вакцины на территории области для детей до 5 лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказались от прививки: у 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит

Комиссия также приняла решение о том, что невакцинированных детей не будут допускать к обучению. Для них обеспечат другие формы обучения.

Случай "полио" классифицировали как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба, отметили в Минздраве.

"Только 53 процентов детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования", - добавили в сообщении.

Министерство ссылается на заключение ВОЗ. Оно идентифицирует случай заболевания как вспышку, и определяет, что вирус имеет связь с вирусами афгано-пакистанского происхождения. Последний сейчас циркулируют в Таджикистане.

6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, в 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Родители отказывались от обязательной вакцинации по религиозным убеждениям.

При обследовании семьи, которая воспитывает 10 детей, вирус был обнаружен еще у шести.

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Дата
09
октября

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