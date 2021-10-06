Не прививали по религиозным убеждениям: в Украине ребенка разбил паралич из-за полиомиелита

В Украине зафиксировали случай полиомиелита в 1,5-летнего ребенка. Родители отказывались от вакцинации по религиозным убеждениям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство здравоохранения.

"Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам, по религиозным убеждениям", - говорится в сообщении.

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Случай паралича зафиксировали у ребенка с Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов второго типа (Sabin 2), отметили в Минздраве.

"Первые симптомы проявились 1 сентября. 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на поле - острый вялый паралич. Обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они осуществляют работы по поиску контактных лиц, сбора и анализов их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее уязвимы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Затем появляются признаки, которые носят разный характер. Они зависят от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет две-35 суток, чаще семь-14 суток.