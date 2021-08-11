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среда, 11 августа 2021 14:03

Полиомиелит, дифтерия, корь: ЦОЗ бьет тревогу из-за низкого уровня вакцинации детей

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Полиомиелит, дифтерия, корь: ЦОЗ бьет тревогу из-за низкого уровня вакцинации детей
В ЦОС призывают родителей сделать детям необходимые прививки по возрасту. Фото: pixabay

36,6% детей в Украине провакцинировали от туберкулеза по информации на 1 июля этого года.

Прививки от коклюша, дифтерии и столбняка получили 38,2% детей от одного года, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

35% детей в возрасте 18 месяцев получили вакцины от этих болезней, а 31,6% - в 6 лет. От полиомиелита привили 39,6% детей до года, 37,9% - в 18 месяцев, 38% - в 6 лет. 40,6% детей в возрасте до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

Рассчитывая тенденцию за пол года, до его конца провакцинируют лишь 70% детей. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, когда нужно 95% привитых.

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В ЦОС призывают родителей сделать детям необходимые прививки по возрасту. В учреждении уверяют, что современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни.

В Украине впервые вакцинировали детей против коронавируса. Сначала привили ребенка, чтобы мог поехать учиться за границу. Других детей вакцинировали в Глыбокском центре медико-санитарной помощи.

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