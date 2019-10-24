В Украине определили города с самым грязным воздухом

В Украине проведут массовые измерения загрязнения воздуха. Фото - Взгляд

В Украине проведут массовые измерения загрязнения воздуха. Это вызвано паникой из-за сообщения о якобы значительном загрязнении.

На самом деле показатели нынешних измерений аномалий не фиксируют. Об этом шла речь на экстренном совещании Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Укргидрометцентра, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерватории.

По данным от Укргидромедцентра, концентрации оксида углерода в период от 15 до 21 октября в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в привычных параметрах. Источником загрязняющих веществ являются преимущественно автомобильный транспорт, а в крупных промышленных городах - выбросы предприятий.

В Укргидрометцентре и ГСЧС уверяют, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, характерных для этого времени года. То есть, оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. В то же время было зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществах во всех промышленных городах Украины, в частности Мариуполе, Днепре, Каменском, Запорожье и других.

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Госэкоинспекция совместно со специалистами санитарно-гигиенической химической лаборатории Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины провели лабораторные исследования загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха Киева. 23 октября исследовали концентрацию по пяти показателям - углерода оксида, азота диоксида, сернистого ангидрида, сероводорода и аммиака. Стоит отметить, что норма индекса загрязнения воздуха составляет 5,0 мг/м3. То есть на Русановской набережной нет превышения по оксиду углерода. Показатели азота диоксина и сернистого ангидрида тоже в норме. Аналогичная ситуация и на Одесской площади и улице Заболотного. У Большой кольцевой дороги тоже показатели в норме.

В то же время центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского зафиксировала превышение среднесуточной концентрации СО на Демеевской площади в Киеве - 3,5 мг/м3. Это связано с активным трафиком автомобилей на локации. Также там были зафиксированы превышения среднесуточных концентраций формальдегида.

По итогам совещания министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель поручил привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах. Это займет определенное время, ведь нужно перенастраивать системы. На современную же систему мониторинга средств не заложено.

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Также еще раз массово проверят состояние загрязнения воздуха - совместно с независимыми лабораториями.

Планируют модернизировать систему мониторинга и перевода его в онлайн. В Министерстве добавили, что в модернизацию государственной системы мониторинга воздуха средства не вкладывались годами. Сейчас показатели собираются Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах: в полном - отбор проб осуществляется четыре раза в сутки 6 дней в неделю, неполном - когда отбор проб осуществляется дважды в сутки.

Загрязнение воздуха на проспекте Науки в Киеве оцениваются в 175 единиц. Это превышает показатели Пекина на 15 отметок.