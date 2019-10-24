В Украине определили города с самым грязным воздухом

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 477
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4833
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38925
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1089
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3213
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2322
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3177
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
5
4
4
1
15
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
Собака спас жизнь своему хозяину
Собака спас жизнь своему хозяину
Украина начала совместные морские учения с НАТО
Украина начала совместные морские учения с НАТО
Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление
Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
Видео
Все видео
Скандальный хор имени Веревки записал видеообращение к россиянам
Скандальный хор имени Веревки записал видеообращение к россиянам
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
"Это для него норм" - Зеленского заподозрили в причастности к скандальному номеру "Квартала 95"
"Это для него норм" - Зеленского заподозрили в причастности к скандальному номеру "Квартала 95"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 477
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5166
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7479
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1809
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1449
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 08:14

В Украине определили города с самым грязным воздухом

  Комментировать
В Украине определили города с самым грязным воздухом
В Украине проведут массовые измерения загрязнения воздуха. Фото - Взгляд

В Украине проведут массовые измерения загрязнения воздуха. Это вызвано паникой из-за сообщения о якобы значительном загрязнении.

На самом деле показатели нынешних измерений аномалий не фиксируют. Об этом шла речь на экстренном совещании Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Укргидрометцентра, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерватории.

По данным от Укргидромедцентра, концентрации оксида углерода в период от 15 до 21 октября в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в привычных параметрах. Источником загрязняющих веществ являются преимущественно автомобильный транспорт, а в крупных промышленных городах - выбросы предприятий.

В Укргидрометцентре и ГСЧС уверяют, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, характерных для этого времени года. То есть, оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. В то же время было зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществах во всех промышленных городах Украины, в частности Мариуполе, Днепре, Каменском, Запорожье и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеорологи объяснили, что происходит с воздухом над Украиной

Госэкоинспекция совместно со специалистами санитарно-гигиенической химической лаборатории Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины провели лабораторные исследования загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха Киева. 23 октября исследовали концентрацию по пяти показателям - углерода оксида, азота диоксида, сернистого ангидрида, сероводорода и аммиака. Стоит отметить, что норма индекса загрязнения воздуха составляет 5,0 мг/м3. То есть на Русановской набережной нет превышения по оксиду углерода. Показатели азота диоксина и сернистого ангидрида тоже в норме. Аналогичная ситуация и на Одесской площади и улице Заболотного. У Большой кольцевой дороги тоже показатели в норме.

В то же время центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского зафиксировала превышение среднесуточной концентрации СО на Демеевской площади в Киеве - 3,5 мг/м3. Это связано с активным трафиком автомобилей на локации. Также там были зафиксированы превышения среднесуточных концентраций формальдегида.

По итогам совещания министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель поручил привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах. Это займет определенное время, ведь нужно перенастраивать системы. На современную же систему мониторинга средств не заложено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накрыло облако угарного газа

Также еще раз массово проверят состояние загрязнения воздуха - совместно с независимыми лабораториями.

Планируют модернизировать систему мониторинга и перевода его в онлайн. В Министерстве добавили, что в модернизацию государственной системы мониторинга воздуха средства не вкладывались годами. Сейчас показатели собираются Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах: в полном - отбор проб осуществляется четыре раза в сутки 6 дней в неделю, неполном - когда отбор проб осуществляется дважды в сутки.

Загрязнение воздуха на проспекте Науки в Киеве оцениваются в 175 единиц. Это превышает показатели Пекина на 15 отметок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине определили города с самым грязным воздухом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 51523
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 49715
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 28210
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам 2 Просмотров: 19512
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 17136
Общество
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 2124
Гороскоп на 24 октября: назвали знаки, которые будут иметь достаточно денег
Гороскоп на 24 октября: назвали знаки, которые будут иметь достаточно денег
 Просмотров: 1332
На Донбассе за сутки насчитано 453 взрыва - ОБСЕ
На Донбассе за сутки насчитано 453 взрыва - ОБСЕ Просмотров: 180
Названа дата открытия нового пункта пропуска в Крым
Названа дата открытия нового пункта пропуска в Крым Просмотров: 603
Мастер-класс, вкусный кофе и фотозоны - состоится масштабный книжный фестиваль
Мастер-класс, вкусный кофе и фотозоны - состоится масштабный книжный фестиваль Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
6
Скандальный хор имени Веревки записал видеообращение к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского
Голосов: 46462
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua