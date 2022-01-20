В Украине официально установили День почтения киборгов

Бои за Донецкий аэропорт длилась 242 дня. Фото: УНИАН

20 января в Украине официально установили Днем почтения защитников Донецкого аэропорта.

Совместный приказ 20 января 2022 года издали министр обороны Украины и главнокомандующий Вооруженными силами Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

"С целью военно-патриотического воспитания, чествования подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, защищавших Донецкий аэропорт от российского агрессора, приказываем: установить в системе Министерства обороны Украины День чествования защитников Донецкого аэропорта, который отмечать ежегодно 20 января", - говорится в приказе "О Дне почтения защитников Донецкого аэропорта".

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Отмечается, что ежегодно в течение января будут проводиться ряд торжественных и памятных мероприятий по случаю этой даты.

В частности, мероприятия по оказанию почестей памяти военнослужащих ВСУ, которые защищали Донецкий аэропорт. Они будут проходить в мемориальном комплексе на территории Минобороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный звон.

"Также в воинских частях ВСУ, высших военных учебных заведениях, библиотеках будут проводиться ряд тематических встреч, лекций, книжных выставок, просмотр и обсуждение документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и почтению защитников ДАПА", - добавили в сообщении.

В этот день семь лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня. Российский оккупант применял тяжелую артиллерию и танки, газ, пытался ограничить доставку продовольствия, не давали вывозить раненых и забирать погибших. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников Донецкого аэропорта назвали "киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества и духа.