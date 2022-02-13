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воскресенье, 13 февраля 2022 14:36

В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

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  В Украине по состоянию на утро 13 февраля всего две области находятся в желтой зоне. Фото: ua.news
В Украине по состоянию на утро 13 февраля всего две области находятся в желтой зоне. Фото: ua.news

В Украине всего две области соответствуют показателям желтой зоны карантина.

Остальные регионы достигли оранжевого и красного уровней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Несколько дней подряд в Украине была только одна желтая область, по состоянию на 13 февраля таких регионов уже два. Так, желтой зоне соответствуют Полтавская и Харьковская области.

В красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая область.

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Показатели остальных областей Украины соответствуют оранжевой зоне. Если ситуация ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.

  В Украине обновили зоны карантина. Фото: Минздрав
В Украине обновили зоны карантина. Фото: Минздрав

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 1961 ребенок и 329 медработников.

В течение суток госпитализировали 3 935 человек, летальных исходов – 140. Выздоровели 8 288 человек.

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