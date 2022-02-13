В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

В Украине всего две области соответствуют показателям желтой зоны карантина.
Остальные регионы достигли оранжевого и красного уровней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Несколько дней подряд в Украине была только одна желтая область, по состоянию на 13 февраля таких регионов уже два. Так, желтой зоне соответствуют Полтавская и Харьковская области.
В красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая область.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ заявили, что говорить об окончании пандемии пока рано
Показатели остальных областей Украины соответствуют оранжевой зоне. Если ситуация ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.
За сутки 12 февраля в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 1961 ребенок и 329 медработников.
В течение суток госпитализировали 3 935 человек, летальных исходов – 140. Выздоровели 8 288 человек.
Комментарии