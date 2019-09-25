В Украине изъяли контрабанду агрохимии на 25 млн грн

Правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ изъяли контрабанду ядовитых сильнодействующих агрохимических веществ на сумму 25 млн гривен.

Как отмечается, поставки проводились под видом строительных смесей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный "товар" на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов", - говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

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Правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 млн гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок.

В Харьковской области пограничники предотвратили перемещение контрабанды через границу с РФ. Информацию о контрабанде сотрудники оперативных подразделений получили заранее.