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четверг, 25 ноября 2021 19:33

В Украине хотят создать ситуационный центр спутникового мониторинга
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Министерство внутренних дел хочет создать ситуационный центр спутникового мониторинга и увеличить количество противопожарных самолетов.

Новый подход к ликвидации чрезвычайных ситуаций предложили 25 ноября во время круглого стола в международном аэропорту "Борисполь", сообщает пресс-служба МВД.

"Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал создание европейского авиационного хаба, основная идея которого – расширение возможностей в борьбе с лесными пожарами. Мы должны не только противодействовать, но и прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций. МВД предлагает создать центр спутникового мониторинга, который будет выявлять лесные пожары на ранней стадии, делать термальные спутниковые снимки и контролировать ситуацию", - отметил замглавы МВД Сергей Гончаров.

Он добавил, что важным вопросом остается увеличение количества противопожарных самолетов.

"Сейчас в ГСЧС есть четыре самолета Ан 32п, которые работают в условиях высокогорья, взлетают с необорудованных взлетно-посадочных полос и могут нести 8 т воды для пожаротушения. Мы планируем увеличить их количество к 2028 году, чтобы иметь возможность бороться с пожарами и помогать другим странам. До конца этого года ожидаем подписания контракта с ГП "Антонов" на приобретение еще одного самолета", - сказал Гончаров.

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Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, важным проектом остается развитие аэромедицинской эвакуации, который в этом году начали МВД и Минздрав. За два года вся карта Украины будет закрыта пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. Сейчас рассматривают вопрос использования не только вертолетов Airbus Helicopters Н-145, но и отечественных Ми-2 МСБ-1.

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Проект по аэромедицинской эвакуации охватывает семь западных областей: Львовскую, Закарпатскую, Волынскую, Ивано-Франковске, Ровенскую, Черновицкую и Тернопольскую. Специальные медицинские бригады и экипажи будут вылетать на вызовы в экстренных случаях.

До конца 2021 года Украина получит 22 французских вертолета в рамках подписанного в 2018-м контракта с французской компанией Airbus Helicopters SAS. Эти вертолеты приспособлены, в частности, для аэромедицинской эвакуации.

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Дата
25
ноября

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