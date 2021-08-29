Франция передаст Украине 22 вертолета

Всего в рамках контракта в Украине должны прибыть 55 вертолетов французского производства. Фото: mvs.gov.ua

До конца 2021 Украина получит 22 французских вертолета в рамках подписанного в 2018 году контракта с французской компанией Airbus Helicopters SAS. Об этом в субботу, 28 августа, информирует пресс-служба МВД.

Всего в рамках контракта в Украину должны прибыть 55 вертолетов французского производства. В частности, Н125 для Государственной пограничной службы Украины, Н145 для Национальной полиции Украины и Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Отмечается, что данные вертолеты приспособлены к аэромедицинской эвакуации, спасательных операций, поддержания общественного порядка, антитеррористических и спецопераций, поддержки охраны на государственных границах и поддержания порядка на дорогах.

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В МВД сообщили, что в системе ведомства уже работают 17 французских вертолетов:

2 типа Н125 для Госпогранслужбы;

5 типа Н145 для Нацполиции;

6 типа Н225 для ГСЧС;

4 типа Н225 для Нацгвардии.

В МВД отметили, что в рамках подписанного ранее контракта, украинские авиаторы также проходят обучение на базах тренинг-центров во Франции и Германии, а также на фондах авиационных подразделений в Украине.

Международный валютный фонд начинает распределение между странами специальных прав заимствования в $650 млрд.