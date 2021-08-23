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понедельник, 23 августа 2021 18:03

Украина получит $2,7 млрд от МВФ

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Украина получит $2,7 млрд от МВФ
Транш возвращать не нужно. Это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире. Фото: Reuters

Международный валютный фонд начинает распределение между странами специальных прав заимствования в $650 млрд. Украина получит $ 2,7 млрд., сообщает УНН.

"Крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования - около 650 миллиардов долларов США - вступает в силу сегодня. Распределение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних заимствований. Страны могут использовать пространство, предоставляемое распределением, для поддержания своей экономики и усиления борьбы с кризисом", - рассказала 23 августа директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Специальные права заимствования распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Украина должна получить средства до конца лета.

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Транш возвращать не нужно. Это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.

Благодаря совместной работе всех ветвей власти Украины - президента, правительства и парламента - и соответствующей координации с нашими международными партнерами Украины выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

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