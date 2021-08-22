Украина выполнила условия для получения следующего транша от ЕС - Шмыгаль

Шмыгаль поблагодарил Домбровскису за готовность ЕС продолжать и дальше оказывать помощь Украине. Фото: Правительственный портал

Благодаря совместной работе всех ветвей власти Украины - президента, правительства и парламента - и соответствующей координации с нашими международными партнерами Украины выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Правительственный портал.

Шмыгаль поблагодарил Домбровскису за готовность ЕС продолжать и дальше оказывать финансовую, инвестиционную и техническую помощь Украине на пути системных внутренних преобразований.

"Конечно для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", - отметил глава правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия МВФ прибудет в Украину осенью

По словам премьер-министра, Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы.

Также, как отметил Шмыгаль, был осуществлен ряд важных шагов по совершенствованию функционирования антикоррупционной инфраструктуры. Продолжается работа по законодательной основы для расширения полномочий частных исполнителей и упрощение доступа к этой профессии, принят Закон Украины и на его основе соответствующее решение Кабинета Министров Украины о создании Бюро экономической безопасности. Также продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями и обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа.

Ранее Зеленский заявил, что транш от Международного валютного фонда в более $2,7 млрд Украина будет тратить на преодоление последствий кризиса от коронавируса.