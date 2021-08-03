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$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш

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$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша. Фото: Офис президента

Транш от Международного валютного фонда в более $2,7 млрд Украина будет тратить на преодоление последствий кризиса от коронавируса. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, пишет Офис президента.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризы и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша МВФ в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - подчеркнул Зеленский.

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Международный валютный фонд выдаст Украине более $2,7 млрд. Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

Кроме того, миссия МВФ посетит Украину в сентябре.

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