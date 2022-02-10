В Украине более 41 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине выявили 41 694 новых больных коронавирусом. Среди них 3486 детей и 1101 медработник.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 421 741 человек. Умерли 102 167 пациентов, из них 280 - за последние сутки. Выздоровели 3 729 976 человек, за последние сутки - 16 628, сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев в Одесской области и Киеве.
Лаборатории протестировали украинцев методом ПЦР - 84 520, ИФА - 6962. Также сделали 66 069 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18,8 млн ПЦР-тестирований.
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Киев - 3880;
Винницкая область - 1001;
Волынская область - 1118;
Днепропетровская область - 2420;
Донецкая область - 1545;
Житомирская область - 2602;
Закарпатская область - 928;
Запорожская область - 1423;
Ивано-Франковская область - 1441;
Киевская область - 1373;
Кировоградская область - 494;
Луганская область - 756;
Львовская область - 2280;
Николаевская область - 957;
Одесская область - 3918;
Полтавская область - 1523;
Ровенская область - 1917;
Сумская область - 1471;
Тернопольская область - 1379;
Харьковская область - 2016;
Херсонская область - 1373;
Хмельницкая область - 2109;
Черкасская область - 1232;
Черновицкая область - 1062;
Черниговская область - 1476.
С начала вакцинальной кампании привили 15 520 587 человек. Первую дозу получили 15 520 585 человек, вторую дозу - 14 869 937. Дополнительной дозой вакцинировали 22 159 человек, бустерной - 512 531.
Сроки лечения пациентов с коронавирусом сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста.
Минздрав назвало причины сокращения срока самоизоляции Covid-пациентов.
В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.
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