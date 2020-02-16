В столице объявили штормовое предупреждение

Такая погода будет держаться до утра 17 февраля.

Погода в Киеве 16 февраля ухудшилась, синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы.

Об этом сообщила Государственная службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Сложные погодные условия будут держаться до утра 17 февраля.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - сообщают спасатели.

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Ночью погода в Украине отметится похолоданием. Отметки термометров в восточных областях понизятся до -10 градусов. В остальных областях температура будет ниже -2.. - 3 градуса, по данным Украинского гидрометцентра.