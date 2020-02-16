Какой будет погода сегодня

Ночью погода в Украине отметится похолоданием. Отметки термометров в восточных областях понизятся до -10 градусов.

В остальных областях температура будет ниже -2.. - 3 градуса, по данным Украинского гидрометцентра.

В западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +9 градусов, на остальной территории температура днем будет в пределах +2... + 7 градусов.

Осадков не прогнозируют.

В столице днём будет теплая и малооблачная погода. Температура воздуха - от +5 до +7 градусов. Ночью термометры в Киеве покажут до -1 градуса.

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С октября гриппом и ОРВИ переболели почти 2,5 млн украинцев. Количество больных возросло во второй половине января. А в конце месяца заболеваемость превысила эпидемический порог на 1,4%, говорят медики.