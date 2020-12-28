В сети выросла активность педофилов

В марте представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с эпидемией Covid-19. Фото: pixabay.com

Количество преступлений на сексуальной почве в отношении детей в интернете возросло во время пандемии. Педофилы активнее контактируют со своими жертвами.

Об этом 28 декабря заявила глава Европейского полицейского агентства - Европол - Катрин де Болль, передает DW.

Злоумышленники активнее ищут в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетними. А также пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна больше времени проводят в интернете без присмотра родителей.

В марте представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с пандемией Covid-19, таких как киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.

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В Одесской области мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. То, как он удерживает ребенка и пытается раздеть, увидела местная жительница, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.