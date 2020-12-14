Удерживал и хотел раздеть: мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

То как он удерживает ребенка и пытается раздеть увидела местная жительница

В Одесской области мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

То, как он удерживает ребенка и пытается раздеть, увидела местная жительница, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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"В полицию обратилась жительница Измаила и сообщила, что увидела, как на улице неизвестный мужчина удерживал девочку и пытался раздеть ее. Заметив женщину, злоумышленник скрылся. Выяснилось, что местный парень приставал к 12-летней дочери заявительницы, но та быстро забежала во двор и рассказала об инциденте маме. Пока женщина вышла на улицу посмотреть, где тот гражданин, он уже нашел себе новую жертву", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали за считанные минуты на другой улице. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру знакомой. В Киевскую область он приехал из Закарпатья на заработки. Мужчину пригласила в гости знакомая. В доме была и ее несовершеннолетняя сестра.