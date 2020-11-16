Мужчина в гостях у знакомой изнасиловал ее сестру

На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру своей знакомой Фото: volyninfa.com.ua

На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру знакомой.

В Киевскую область он приехал из Закарпатья на заработки. Мужчину пригласила в гости знакомая. В доме была и ее несовершеннолетняя сестра, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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"После совместного употребления спиртных напитков, в подвыпившего мужчины возник умысел насильственного удовлетворение половой страсти неестественным способом относительно 16-летней жительницы села Вишеньки. Поэтому злоумышленник, зная, что девушка является несовершеннолетней, вопреки ее воле, применяя к ней психологическое насилие и преодолевая сопротивление потерпевшей, изнасиловал ее ", - говорится в сообщении.

Насильника задержали. В ближайшее время ему объявят подозрение об изнасилование несовершеннолетней. Досудебное расследование продолжается.

26-летний житель Хмельницкой области, который приехал в Киевщину на заработки, изнасиловал 14-летнюю девочку. О том, что изнасиловали дочь, в полицию сообщила мать школьницы.