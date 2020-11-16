Мужчина в гостях у знакомой изнасиловал ее сестру

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 981
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1431
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 432
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 612
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1044
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 495
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
4
3
3
5
4
В ДТП в Словакии погиб дальнобойщик из Украины
В ДТП в Словакии погиб дальнобойщик из Украины
Пьяный водитель без прав на микроавтобусе протаранил ВАЗ: погиб мужчина
Пьяный водитель без прав на микроавтобусе протаранил ВАЗ: погиб мужчина
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
Преступники угрожали отверткой и ножом попутчику и требовали деньги
Преступники угрожали отверткой и ножом попутчику и требовали деньги
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
Видео
Все видео
Неизвестные обливают кислотой автомобили: пострадал ребенок
Неизвестные обливают кислотой автомобили: пострадал ребенок
Полицейские избили дубинками футбольных фанатов
Полицейские избили дубинками футбольных фанатов
В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео
В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео
Мужчины поджигали себя и прыгали в море: показали видео опасных развлечений (18+)
Мужчины поджигали себя и прыгали в море: показали видео опасных развлечений (18+)
В Киеве силовики штурмовали элитный ресторан
В Киеве силовики штурмовали элитный ресторан
Интервью
1/5
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
1 Просмотров: 189
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 720
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2115
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1278
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 756
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 14:57

Мужчина в гостях у знакомой изнасиловал ее сестру

  Комментировать
Мужчина в гостях у знакомой изнасиловал ее сестру
На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру своей знакомой Фото: volyninfa.com.ua

На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру знакомой.

В Киевскую область он приехал из Закарпатья на заработки. Мужчину пригласила в гости знакомая. В доме была и ее несовершеннолетняя сестра, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист изнасиловал и пытался задушить пассажирку

"После совместного употребления спиртных напитков, в подвыпившего мужчины возник умысел насильственного удовлетворение половой страсти неестественным способом относительно 16-летней жительницы села Вишеньки. Поэтому злоумышленник, зная, что девушка является несовершеннолетней, вопреки ее воле, применяя к ней психологическое насилие и преодолевая сопротивление потерпевшей, изнасиловал ее ", - говорится в сообщении.

Насильника задержали. В ближайшее время ему объявят подозрение об изнасилование несовершеннолетней. Досудебное расследование продолжается.

26-летний житель Хмельницкой области, который приехал в Киевщину на заработки, изнасиловал 14-летнюю девочку. О том, что изнасиловали дочь, в полицию сообщила мать школьницы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина в гостях у знакомой изнасиловал ее сестру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

В Харькове провели исторический радиоэфир

Янукович стал премьером

Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

Анорексия: как распознать болезнь

Украинцы за рубежом создали академию наук

Ханский дворец построили на месте битвы двух змей

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 28107
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 12672
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 9180
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
4
 Просмотров: 8289
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 8037
Происшествия
Пьяный военный преследовал несовершеннолетнюю и пытался изнасиловать
Пьяный военный преследовал несовершеннолетнюю и пытался изнасиловать Просмотров: 243
В ДТП в Словакии погиб дальнобойщик из Украины
В ДТП в Словакии погиб дальнобойщик из Украины
4
 Просмотров: 540
Мужчина избил продавца-иностранца, потому что не понравились цены на одежду
Мужчина избил продавца-иностранца, потому что не понравились цены на одежду 1 Просмотров: 180
Неизвестные обливают кислотой автомобили: пострадал ребенок
Неизвестные обливают кислотой автомобили: пострадал ребенок
 Просмотров: 468
5-летний ребенок умер после визита к стоматологу
5-летний ребенок умер после визита к стоматологу Просмотров: 513
Больше всего комментируют
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
3
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
3
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
3
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Голосов: 488
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть