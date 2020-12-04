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пятница, 04 декабря 2020 18:45

Аферисты притворяются покупателями: как не стать жертвой мошенников при продаже товаров в интернете

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Аферисты притворяются покупателями: как не стать жертвой мошенников при продаже товаров в интернете
Аферисты предлагают для обсуждения деталей покупки-продажи перейти в мессенджер. Фото: pexels.com

При продаже товаров в интернете мошенники нередко выдают себя за покупателей на платформах объявлений.

Аферисты предлагают для обсуждения деталей покупки-продажи перейти в мессенджер. Они уверяют, что самостоятельно оформят покупку и пришлют ссылку на сформированный бланк заказа. Продавцу нужно только перейти по ссылке и ввести данные банковской карты для получения денег, рассказывает Лига.

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Однако по этой ссылке может скрываться фишинговый ресурс, который обычно очень похож на официальный сайт платформы объявлений. И вместо получения средств за товар, данные банковской карточки будут переданы мошеннику.

Чтобы уберечься от подобных схем, в киберполиции советуют не переходить по ссылкам, полученным в мессенджерах, и оплачивать покупки только на официальном сайте платформы объявлений. Также продавец должен следить, чтобы сайты, которые принимают онлайн-платежи, были защищены (в названии адреса сайт должен содержать https://).

В Украине появился новый вид финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают украинцам отказаться от несуществующего кредита и сообщить код из смс.

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Дата
04
декабря

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