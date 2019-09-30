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В Британии заговорили о холодной кибервойне

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В Британии заговорили о холодной кибервойне
armyinform Великобритания из-за угрозы кибербезопасности находится в состоянии холодной войны

Великобритания постоянно находится в стадии холодной войны из-за угрозы кибербезопасности страны.

"Разницы между миром и войной больше не существует. Уже невозможно провести четкое разграничение между конкуренцией и конфликтом. Чувствую, что сейчас нахожусь в состоянии войны, но это не война, как мы ее определяли в прошлом", - заявил глава Вооруженных сил Великобритании Ник Картер , выступая на литературном фестивале, вместе с бывшим генералом США и директором ЦРУ Дэвидом Петреусом, передает Telegraph.

Характер войны развивается и следует провести дебаты о том, как выглядит будущее войны, заметил генерал.

"Традиционная концепция войны только на суше, на море и в воздухе устарела. Будущая война в основном ориентирована на информацию. Война по сути имеет политическую функцию. Она будет более сложной и будет захватывать новые области, в частности, космоса и кибер", - подчеркнул Глава военного ведомства Великобритании.

Вместе с тем, генералы сошлись во мнении, что российский президент Владимир Путин был "самым большим подарком для НАТО после окончания холодной войны".

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"НАТО сейчас имеет серьезные политические проблемы. Путин помог нам объяснить почему мы должны модернизироваться. Мы должны быть должным образом интегрированы на каждом уровне", - отметил Картер.

"Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад", - подчеркнул он.

Генерал также очертил сложность надежного военного сдерживания, такого как сейчас в Прибалтике, и в то же время преобразования вооруженных сил в будущее поле битвы, где, вероятно, будет доминировать кибервойна.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в начале "кибервойны".

Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей.

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