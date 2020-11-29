Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства

НБУ предупредил о мошенниках, которые предлагают компенсацию из-за Covid-19.Фото: unsplash

В Нацбанке рассказали о мошенниках, которые придумали новую аферу для выманивания денег. Злоумышленники предлагают "онлайн-компенсации от государства" в связи с пандемией. За то, чтобы получить эти "выплаты", просят оплатить комиссию.

Мошенники предлагают компенсацию, например, на медицинские услуги или оплату коммуналки или оплату товаров иностранного производства, передает пресс-служба НБУ.

Злоумышленники присылают жертвам смс-сообщение, которое автоматически "перебрасывает" на мошеннический сервис. Далее на экране появляется информация о большом размере компенсации, но чтобы ее получить надо оплатить комиссию - 100-200 грн.

В частности, мошенники просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги.

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Нацбанк предупреждает - чтобы не попасть на крючок мошенников украинцам советуют тщательно проверять информацию. А по вопросам компенсации от государства следует обращаться к профильному государственному учреждения по месту жительства.

Жители Нежина Черниговской области взяли 400 тыс. грн онлайн-кредитов на других граждан. В целом они причастны к оформлению около 500 мошеннических кредитов. Паспортные данные и идентификационные номера людей злоумышленники брали с баз в сети.