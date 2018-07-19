В России рождается новый нацизм - Бабченко

Аркадий Бабченко: "В России действительно рождается нация. Все как по учебнику. Рейх кристаллизуется". Фото: Peaceinukraine - LiveJournal

Путин оказался в выигрышной ситуации после Чемпионата мира по футболу. Поскольку Россию посетили мировые лидеры и состоялась встреча Путина с Трампом - страна уже не такая изолированная и может не бояться санкций.

Кроме того, на фоне "возрождения нации", о котором активно заговорили россияне, возрождается и нацизм, считает журналист Аркадий Бабченко.

"Лучший в мире чемпионат, лежащее у его ног и машущее хвостиком ФИФА, президенты Франции и Хорватии на трибунах, полное, абсолютное единение России в порыве футбольного "победобесия", и, наконец, как вишенка на торте - долгожданная встреча с Трампом. Три-четыре года назад Путин и мечтать о таком не мог. Об изоляции уже никто не говорит - он снова рукопожатен. Об усилении санкций тем более уже никто не говорит - зачем усиливать санкции стране, подарившей миру такой замечательный чемпионат?", - написал в соцсети Бабченко.

Журналист отметил, что именно из-за пожатия рук на встрече Трампа и Путина для России вновь могут открыться мировые рынки.

"Теперь снова можно торговать. Голландским фирмам снова можно строить Крымский мост. Немецким поставлять генераторы. Можно снова покупать нефть и газ. Опять заключать многомиллиардные контракты. Речь о бойкоте больше не идет вообще", - отметил Бабченко.

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Также выразил волнение по поводу заявлений о возрождении русской нации.

"У меня в ленте половина российских либералов говорит сейчас только об одном. О том, что они впервые почувствовали, что в России появляется нация. Проблема в том, что нация, которая объединяется не на основе свободы, прав человека, демократии, либеральных ценностей, а на основе "победобесия" вокруг кокошника - может дать только новый нацизм двадцать первого века. Он уже начинается", - добавил журналист.

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу возможного вступления в НАТО Украины или Грузии. Заверил, что реакция на это будет "крайне негативной". Приближение инфрастуктуры НАТО к границам РФ назвал прямой угрозой для своей страны.