В пункты обогрева массово обращаются люди

Растет количество обращений в пункты обогрева, которые развернули по всей Украине на период морозов с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

Фото: dsns.gov.ua

В течение суток 17 января в пункты обогрева обратились 1072 человека, из них 337 - в пункты ГСЧСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего по состоянию на утро 18 января в Украине развернули 4943 пункта обогрева, из них силами местного самоуправления - 4903 стационарных пункта, а средствами ГСЧС - 40 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В мобильных пунктах ГСНС организовали круглосуточное дежурство спасателей. Здесь людям предлагают согреться в тепле, выпить горячего чая. Пункты оборудованы медицинскими аптечками.

В частности, на территории Луганской области установлено 4 пункта обогрева на базе палаток в Рубежном, пгт Станице Луганской, пгт Миловом и в Лисичанске. Еще один модуль, где граждане могут согреться, обустроены на КПВВ "Станица Луганская".

На Николаевщине пункты обогрева на базе транспортных средств будут курсировать по определенным маршрутам на территории районов.

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Стационарные пункты обогрева развернули в помещениях вокзалов, районных и городских больниц, амбулаторий и ФАПов, районных администраций. Полный перечень пунктов обогрева с адресами опубликовали на сайте ГСЧС.

В Киеве работает 33 пункта обогрева - в центрах социального обслуживания и ЖЭУ. Из них десятая круглосуточном режиме. В территориальных центрах социального обслуживания в Подольском районе по адресу ул. Бестужева, 32 и в Днепровском района на ул. Курнатовского, 7-А, корпус 3 создали банк одежды - там можно подобрать теплые вещи.

Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет морозной и солнечной. Заметели наконец прекратятся. Лишь в нескольких областях Украины во второй половине дня возможен легкий снежок. На дорогах все еще будет оставаться гололедица. В ночь накануне Крещения вшкварять настоящие праздничные морозы. На большинстве территории Украины будет -18 ...- 20 градусов. Стоит заметить, что на Западе будет холоднее, чем на Востоке.