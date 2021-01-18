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понедельник, 18 января 2021 11:47

В пункты обогрева массово обращаются люди
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Растет количество обращений в пункты обогрева, которые развернули по всей Украине на период морозов с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

ГСЧС организовала 40 мобильных пунктов обогрева во всех областях Украины
Фото: dsns.gov.ua
ГСЧС организовала 40 мобильных пунктов обогрева во всех областях Украины
ГСЧС организовала 40 мобильных пунктов обогрева во всех областях Украины
ГСЧС организовала 40 мобильных пунктов обогрева во всех областях Украины
ГСЧС организовала 40 мобильных пунктов обогрева во всех областях Украины

В течение суток 17 января в пункты обогрева обратились 1072 человека, из них 337 - в пункты ГСЧСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего по состоянию на утро 18 января в Украине развернули 4943 пункта обогрева, из них силами местного самоуправления - 4903 стационарных пункта, а средствами ГСЧС - 40 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В мобильных пунктах ГСНС организовали круглосуточное дежурство спасателей. Здесь людям предлагают согреться в тепле, выпить горячего чая. Пункты оборудованы медицинскими аптечками.

В частности, на территории Луганской области установлено 4 пункта обогрева на базе палаток в Рубежном, пгт Станице Луганской, пгт Миловом и в Лисичанске. Еще один модуль, где граждане могут согреться, обустроены на КПВВ "Станица Луганская".

На Николаевщине пункты обогрева на базе транспортных средств будут курсировать по определенным маршрутам на территории районов.

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Стационарные пункты обогрева развернули в помещениях вокзалов, районных и городских больниц, амбулаторий и ФАПов, районных администраций. Полный перечень пунктов обогрева с адресами опубликовали на сайте ГСЧС.

В Киеве работает 33 пункта обогрева - в центрах социального обслуживания и ЖЭУ. Из них десятая круглосуточном режиме. В территориальных центрах социального обслуживания в Подольском районе по адресу ул. Бестужева, 32 и в Днепровском района на ул. Курнатовского, 7-А, корпус 3 создали банк одежды - там можно подобрать теплые вещи.

Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет морозной и солнечной. Заметели наконец прекратятся. Лишь в нескольких областях Украины во второй половине дня возможен легкий снежок. На дорогах все еще будет оставаться гололедица.

В ночь накануне Крещения вшкварять настоящие праздничные морозы. На большинстве территории Украины будет -18 ...- 20 градусов. Стоит заметить, что на Западе будет холоднее, чем на Востоке.

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