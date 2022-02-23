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среда, 23 февраля 2022 12:12

В приграничных регионах ввели режимные ограничения

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В приграничных регионах ввели режимные ограничения
В приграничных районах запретили находиться ночью. Фото: ГНСУ

В районах, граничащих с Россией, Беларусью, морским побережьем и оккупированными территориями, ввели временные режимные ограничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Среди ограничений указали запрет на пребывание в пограничье ночью, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта по трассам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе. Исключение сделали для транспорта военных, силовых структур и сельскохозяйственной техники.

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"Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов", - говорится в сообщении.

15 Госдума РФ обратилась к российскому президенту Владимиру Путину о признании ЛДНР - оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

21 февраля Путин заявил о таком признании. Затем заявил, что РФ "признала границы" самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах двух областей Украины.

Совет федерации разрешил Путину использовать российскую армию за границей.

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Дата
23
февраля

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