В приграничных регионах ввели режимные ограничения

В приграничных районах запретили находиться ночью. Фото: ГНСУ

В районах, граничащих с Россией, Беларусью, морским побережьем и оккупированными территориями, ввели временные режимные ограничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Среди ограничений указали запрет на пребывание в пограничье ночью, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта по трассам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе. Исключение сделали для транспорта военных, силовых структур и сельскохозяйственной техники.

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"Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов", - говорится в сообщении.