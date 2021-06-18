В посольстве показали корабль НАТО в украинском порту

Автор: Посольство Великобритании В Одессу зашли военные корабли

В порт днем ​​Одессы зашли военные корабли Великобритании и Нидерландов.

"Приветствуем HMSDefender и НNLMS Evertsen в морских воротах Украины - Одессе! Они проведут совместные тренинги с украинскими партнерами из ВМС Украины, в том числе по тушению пожаров и ремонтно-восстановительных работах", - сообщило посольство Великобритании в Украине.

HMS Defender - эсминец Королевского флота Великобритании класса T45.

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Zr.Ms. Evertsen - фрегат командования и противовоздушной обороны Королевского флота Нидерландов.

Два корабля НАТО - эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" - вошли в Черное море 15 июня. Они присоединились к американского эсминца "Арли Берк", который прибыл днями ранее.