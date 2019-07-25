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четверг, 25 июля 2019 14:29

В помощи нуждается семья женщины, которая погибла в страшном ДТП

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В помощи нуждается семья женщины, которая погибла в страшном ДТП
Микроавтобус наехал на женщину, съехал в кювет и перевернулся. Фото: static.ukrinform.com

Для семьи Ладус из села Орява Сколевского района Львовской области, которая попала в жуткое ДТП, нужна помощь.

21 июля мать троих детей Алла Ладус возвращалась с двумя дочерьми со свадьбы племянника. Пол семь утра ждала с детьми на остановке маршрутку, чтобы доехать домой. На них наехал микроавтобус. Женщина от травм скончалась в больнице. Дочерей 15-летнюю Галину и 13-летнюю Оксану забрали во Львов в больницу.

"Семья у них очень порядочная и трудолюбивая - говорит Орявский сельский председатель Богдан Дуб. - Держат хозяйство и живут с 85-летней мамой мужа. Покойная Алла занималась хозяйством, или ездила подрабатывать на туристические базы неподалеку. Дочери, которые были с ней, в больнице. Оксана младшая, у нее тяжелее травмы, поэтому ее сначала отвезли во Львов. Им не хотели говорить, что мама умерла. Но все-таки случайно кто-то проговорился и у них теперь стресс, заперлись в себе. После того как старшая Галина узнала о смерти матери, стало хуже, ее тоже увезли во Львов. Мы с жителями села уже собрали помощь, но этого мало, лечение дорогое и семье надо помочь".

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Травмы у девочек серьезные, лечить долго.

"В дочери младшей черепно-мозговая травма, перелом костей и черепа, ее отправили во Львов. Женщину спасти не удалось, она скончалась в больнице. Меньше пострадала старшая девочка, у нее сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки - рассказала 52-летняя Оксана Яремко, заместитель главного врача Сколевской центральной больницы".

Помочь семье можно связавшись с отцом девушек - Иваном по телефону 0992077280.

Для семьи из Кременчуга, которая попала 13 июля в ужасное ДТП рядом с селом Бричковка Полтавского района, собирают деньги.

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Дата
25
июля

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