В польской школе провели мероприятие, посвященное Украине

Рассказали об истории и современности Украины. Фото: static.ukrinform.com

Преподаватели и ученики Комплекса морских школ Гданска организовали и посвятили мероприятие, посвятив его Украине.

В школе учится 11 учеников из Украины, а также педагог-воспитатель, которая отвечает за украинских детей, - об этом пишет "Укринформ".

"Ученики подготовили презентацию, конкурсы, викторины и концерт, посвященные истории, культуре и современным знанием об Украине", - сообщили в консульстве Украины в Гданске.

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В мероприятии принял участие консул-руководитель украинского представительства Лев Захарчишин. Он рассказал о современной ситуации в Украине и подарил в школьную библиотеку подборку книг об украинском государстве.

Комплекс морских школ Гданска соответствует уровню техникума и готовит специалистов морских профессий.

Композитор из Украины Екатерина Лихута, которая сейчас живет и работает в Австралии, представила камерный концерт "Плохие соседи".Действо она посвятила российской агрессии против Украины.