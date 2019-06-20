В Минздраве проводят обыски

Минздрав обыску не препятствует. Фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований проверяет деятельность "Государственного строительного центра Министерства здравоохранения Украины", связанную с развитием Института рака.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

"По решению Печерского районного суда города Киева, сотрудники ГБР осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются непосредственно в Минздраве и в офисе Госстрой центра МЗ. Министерство проведению этих действий способствует.

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