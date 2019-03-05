В львовском горсовете проводят обыски: на взятке задержали чиновника

Руководителя управления Львовского городского совета Олега Дроздова задержали на взятке. Фото: Нацполиция

Во Львовской области правоохранители задержали на взятке начальника управления финансового контроля ЛГС Олега Дроздова. Сейчас в кабинетах горсовета проходят обыски.

Чиновника подозревают в получении 8 тысяч гривен взятки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что чиновник требовал и получал от победителей тендера "откаты" при выполнении определенных условий по договору. Так, по согласованию сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова чиновник требовал 1% "отката" от общей суммы договора.

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Полицейские изъяли взятку из кармана куртки задерженного. Также у чиновника нашли более тысячи долларов, однако что это за деньги в полиции не объяснили.

Судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко вернулся к занимаемой должности, несмотря на открытое против него уголовное дело по подозрению в получении 30 тыс. грн взятки.