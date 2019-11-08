Как недосып влияет на размер заработной платы: вывод ученых

6-часовой сон в течение недели, не дает человеку полноценно отдохнуть. Это и влияет на работоспособность. Фото: ktk.kz

Люди, которые ночью спят минимум на 1 час дольше в течение недели, зарабатывают в среднем на 5% больше своих коллег.

Об этом заявили исследователи из США, сообщает ВВС.

Американские экономисты подтверждают, что работники, которые больше отдыхают более продуктивными.

"Если люди приходят на работу после хорошего сна, то они и чувствуют себя лучше, и лучше работают", - отметил один из авторов исследования.

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В то же время врачи указывают, что недосып приводит стресс и влияет на работоспособность. К тому же это может влиять на отношения в коллективе.

"Те, кто спят всего по 6:00 в сутки в течение 2 недель, демонстрируют те же результаты, что и люди, которые вообще не спали двое суток подряд", - говорится в материале.

Аналогичные исследования провели в Google и Facebook. После результатов, руководство компаний позволило работникам недолго спать - минимум по 30 мин в течение рабочего дня и даже предоставило для этого специальные комнаты.

Назвали вредные привычки, которые могут приводить к бессоннице. Среди ошибок называют поздние тренировки, алкоголь и другие ошибки, которые мешают заснуть.