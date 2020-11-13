В купе поездов могут появиться лестница и 2 этаж: фото украинского проекта

Днепровская компания "Международное деловое сотрудничество" создала проект двухэтажного купе поезда.

Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Теличко.

Фото: Международное деловое сотрудничество

"Мы посмотрели на пассажирский вагон, на то, как он устроен, и подумали, что там есть что усовершенствовать. В частности, мы считаем, что в купейных вагонах доступ пассажиров к полкам второго уровня очень сложный и опасный. И сама по себе конструктивная схема в купейных вагонах может стать более привлекательной для пассажиров", - отметил гендиректор в интервью "ЦТС".

Компания занимается разработками и изготовлением кабин локомотивов, трамваев и интерьеров вагонов.

Изменения разработчики предлагают в пределах габаритных размеров уже имеющихся кузовов вагонов. На 2-й этаж, отделенный от нижнего, будет вести лестница из коридора. Путем понижения пола в местах перегородок между купе, пространство для верхней части станет просторнее.

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По словам гендиректора, проектом sleepbox особенно заинтересовалась молодежь.

Для него уже создали макет в полном масштабе, протестировав его на "пассажирах". Компания подала заявку на регистрацию патента.

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