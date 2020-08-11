Снимок украинца из электрички в Карпатах победил в конкурсе National Geographic

Автор: natgeotraveller.in/Артур Абрамов Проект имел целью показать многообразие общественного транспорта в мире

Фотограф из Львова Артур Абрамив победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India.

Первое место ему принес снимок из электрички Львов - Мукачево, который он сделал в 2018 году в Карпатах, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Абрамов описал атмосферу электрички как "уникальную, где пассажиры очень быстро привыкают друг к другу".

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Проект на тему World Public Transport имел целью показать многообразие общественного транспорта в мире, который является характером, визитной карточкой и синонимом города, в котором он находится.

"Общественный транспорт выступает жизненной необходимостью для местных жителей и является способом уловить пульс нового места для туристов", - сказано в сообщении.

В конкурсе принимали участие фотографы со всего мира. Быи выбраны 32 лучших фотографии и определены только 3 победителя

Артур Абрамив - единственный украинец, который вошел в этот проект. Ранее его фото уже попадали в число лучших в других проектах National Geographic.

Работы украинского travel-фотографа Евгения Самученкр вошли в шорт-лист престижного международного конкурса Sony World Photo Awards. Серия фото называется At the Pink Planet ("На Розовой планете"). На снимке зафиксировано одно из природных украинских чудес - пейзажи с Лемурийского озера в Херсонской области, которое еще называют Розовым.