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понедельник, 04 марта 2019 16:47

Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
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Медуза-компас в водах у британского архипелага Силли
Фото: Malcolm Nimmo (United Kingdom)
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В сети назвали имена победителей международного фотоконкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2019.

Статус подводного фотографа года получил британец Ричард Барнден с фотографией "Прорыв". Он изобразил стаю акул в устье Южного перевала Факарава во Французской Полинезии. Фото также победило в категории "Поведение", говорится на сайте конкурса.

Автор: Richard Barnden (United Kingdom)
  Сотни акул охотятся ночью у острова Факарава во Французской Полинезии
Сотни акул охотятся ночью у острова Факарава во Французской Полинезии

Среди фаворитов оказался украинский фотограф Игорь Богаченко со снимком "Мама". Его отметили в категории "Вверх и вперед".

Автор: Igor Bogachenko (Ukraine)
  Самка богомола с икрой
Самка богомола с икрой

"Моя мечта осуществилась. Давно хотел сфотографировать богомола с икрой. Дождался момента, когда самка богомола заинтересовалась своим отражением в стекле линз и вылезла из своего убежища", - говорит Богаченко.

Всего на конкурс прислали более 5 тысяч фотографий из 65 стран.

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Ранее одесский фотограф Евгений Самученко победил на ежегодном конкурсе фотографий с дрона Drone Photography Contest. Фотография "2 человек, 2 собаки и 2 тени" получила бронзу.

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04
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