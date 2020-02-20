Фото украинского Розового озера попало в финал международного конкурса

Фото: Евгений Самученко

Работы украинского travel-фотографа Евгения Самученкр вошли в шорт-лист престижного международного конкурса Sony World Photo Awards.

Об этом фотограф сообщил в Facebook.

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Серия фото называется At the Pink Planet ("На Розовой планете"). На снимке зафиксировано одно из природных украинских чудес - пейзажи с Лемурийского озера вна Херсонской области, которое еще называют Розовым.

Летом вода в этих водоемах имеет розовый, иногда красный цвет из-за особенных микроводорослей.

"Искренне рад представить Украину в профессиональной категории конкурса своей серией At the Pink Planet , которая полностью снята в Украине. Отмечу, что конкуренция на этом конкурсе очень высокая: в этом году на конкурс были представлены 135 тыс. фотографий из 163 стран", - написал Самученко.

Другую фотографию Евгения Самученко - "Ледяной фотограф" - отметили на кембриджском конкурсе Weather Photographer of the Year 2018. Также Самученко победил на ежегодном конкурсе фотографий с дрона Drone Photography Contest. Фотография "2 человек, 2 собаки и 2 тени" получила бронзу.