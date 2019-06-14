Неземная красота: показали победителей фотоконкурса National Geographic

В 2019 году главный приз фотоконкурса от National Geographic для тревел-фотографов выиграла работа Вэймина Чу "Гренландская зима".
Фотограф показал красоту этого сурового края и обаяние обычного сельского пейзажа ночью, пишет Радио Люкс.
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Другие снимки, которые стали финалистами, поражают не меньше.
Лондонский музей естественной истории показал снимки с конкурса "Фотограф дикой природы 2018".
Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу, пишет IFLScience.
Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу, пишет IFLScience.
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