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понедельник, 17 июня 2019 02:25

Неземная красота: показали победителей фотоконкурса National Geographic
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Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении
Фото: lux.fm
Фотоконкурс от National Geographic для тревел-фотографов один из самых ярких и колоритных
Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении
Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении
Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении

В 2019 году главный приз фотоконкурса от National Geographic для тревел-фотографов выиграла работа Вэймина Чу "Гренландская зима".

Фотограф показал красоту этого сурового края и обаяние обычного сельского пейзажа ночью, пишет Радио Люкс.

Автор: lux.fm
  Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении
Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красота и безумие вдохновляют меня - фотограф делает впечатляющие подводные снимки

Другие снимки, которые стали финалистами, поражают не меньше.

Автор: lux.fm
  Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении
Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении
Лондонский музей естественной истории показал снимки с конкурса "Фотограф дикой природы 2018".

Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу, пишет IFLScience.
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