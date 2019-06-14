Неземная красота: показали победителей фотоконкурса National Geographic

Фото: lux.fm

В 2019 году главный приз фотоконкурса от National Geographic для тревел-фотографов выиграла работа Вэймина Чу "Гренландская зима".

Фотограф показал красоту этого сурового края и обаяние обычного сельского пейзажа ночью, пишет Радио Люкс.

Автор: lux.fm Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении

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Другие снимки, которые стали финалистами, поражают не меньше.

Автор: lux.fm Каждый из участников переносит нас в неизвестный мир, показывает такие уголки планеты, мы и не рисовали в своем воображении





Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу, пишет IFLScience. Лондонский музей естественной истории показал снимки с конкурса "Фотограф дикой природы 2018".Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу, пишет IFLScience.