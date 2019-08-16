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пятница, 16 августа 2019 10:15

Показали лучшие научные фото года
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Структура мыльного пузыря.
Фото: Ким Кокс
Mapping Oxygen
"Спокойствие вечности"
"Смущенный жук"
"Жук-олень"

Появились снимки из шорт-листа конкурса "Научный фотограф года" Королевского фотографического общества в Великобритании.

Сейчас доступны для ознакомления семь фотографий-номинантов, передает Апостроф.

Структура мыльного пузыря, автор - Ким Кокс. На снимке видно, как пузырьки "оптимизируют пространство" в воздухе и создают при этом световые волны создают полосы в кадре.

Mapping Oxygen, автор - Ясмин Кроуфорд. Фото посвятил исследованию миалгичного энцефаломиелита. Автор отмечает, что "создает образы, которые объясняют, раскрывают и сознательно связывают нас с неоднозначным и неизвестным".

"Спокойствие вечности", автор - Евгений Самученко. Фото сделали в Гималаях, в Непале на озере Госаикунда, на высоте 4400 м.

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"Смущенный жук", автор - Дэвид Спирс. Фотограф зафиксировал жука-вредителя, который водится в зерновых и мучных изделиях.

"Туманность Северная Америка", автор - Дэйв Уотсон. Туманность Северная Америка, NGC7000, является эмиссионной туманностью в созвездии Лебедя. Великолепная форма туманности напоминает форму континента Северной Америки, в комплекте с выдающимся Мексиканским заливом.

"Жук-олень", автор - Виктор Сикора. Фотограф использовал для снимка жука световую микроскопию с увеличением в пять раз.

"Телескоп Ловелла", автор - Мардж Брэдшоу.

"Я была очарована телескопом Ловелла в Джодрелл Бэнк с тех пор, как отправилась в школьную поездку", - рассказывает Брэдшоу. В своем снимке она хотела подробно показать износ телескопа вследствие его долгой работы для человека.

Победители премии будут объявлены 7 октября.

Ранее, показали один из крупнейших замков Европы. Спишский град - самый замок в Словачиини. Общая площадь крепости - более 4 га.

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Дата
16
августа

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