В "красную" Одессу хотят отправить правительственную проверку

В область могут отправить правительственную проверку. Фото: pixabay.com

Одесса игнорирует ограничения красной зоны и манипулирует цифрами для Минздрава. Область также не выполнила задачу правительства по перепрофилированию кроватей для Covid-пациентов.

В город и область могут отправить правительственную проверку, говорится на сайте Верховной Рады.

"Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если смотреть на обеспечение кислородом, то из 3300 обеспечили только 2741. Статистика, которая официально передавалась в Минздрав о количестве коек не совпадает с информацией, поступающей от пациентов и общественных организаций", - отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время видеоконференции парламентского комитета.

Несмотря на то, что Одесская область отнесена к красной зоне эпидопасности, в городе продолжают работать заведения общественного питания.

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В Одессе из-за вспышки коронавируса и усиления карантина отменили празднование Юморины. Власть заблаговременно знала о том, что в городе не будет массового шествия и уличных концертов. Но при этом по всему городу планировались различные развлекательные мероприятия.