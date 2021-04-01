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четверг, 01 апреля 2021 11:34

Украинцы поддерживают введение локдауна

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Большинство граждан Украины поддерживают введение жестких карантинных мер из-за распространения пандемии коронавируса.

На это соглашаются 63% украинцев, если заболеваемость будет существенно расти, сообщается в данных опроса Социологической группы "Рейтинг".

Автор: ratinggroup.ua
  Мониторинг общественного мнения в конце марта 2021 года.
Мониторинг общественного мнения в конце марта 2021 года.

По данным социологов, в начале марта жесткие меры поддерживали меньше граждан - 56%.

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34% респондентов против усиления карантина. 61% считает, что локдаун поможет побороть волну коронавируса, 37% - не надеются на это.

Автор: ratinggroup.ua
  Мониторинг общественного мнения в конце марта 2021 года.
Мониторинг общественного мнения в конце марта 2021 года.

В конце марта 58% часто следят за новостями о Covid-19, 21% - иногда, а 12% - редко. Только 8% вообще не интересуются такими новостями.

Опрос проводился с 26-28 марта 2021 среди 2,5 тыс. респондентов со всей страны за исключением оккупированных Россией территорий. Социологи использовали метод телефонных интервью.

С 5 апреля в Киеве вводят тотальный карантин. Закрывают все школы и садики, а пользоваться транспортом можно будет только по пропускам.

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Дата
01
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