В конце месяца погода изрядно расстроит украинцев

30 сентября в Украине будет холодно, но солнечно.

Ночью, особенно при прояснениях, ожидаются заморозки, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"До отопительного сезона еще далеко, а сезонные вирусы - уже близко, поэтому не перемерзайте. Украина богата на шерсть и пух, используйте их для комфорта и здоровья", - говорится в сообщении.

Завтра дневная температура воздуха составит +10...16°С. Ночью же существенно похолодает до +1...8°С. Самой холодной окажется северо-восточная часть Украины. Близость атмосферного фронта с запада прикроет облаками западные области, поэтому там заморозки менее вероятны. Холодный воздух распространится вплоть до южной части страны, разве что более теплые моря будут согревать в ночные часы прибрежные регионы.

Осадков в четверг не предвидится. Атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачностью территорию вдоль западной границы. В Крыму и Приазовье усилится восточный ветер до 15-20 м/c.

Автор: facebook.com/tala.didenko Близость атмосферного фронта с запада прикроет облаками западные области

В Киеве завтра также будет сухо. Ночью холодно в пределах +4...6°С, на окраинах местами +1...3°С, возможны заморозки. В течение дня ожидается +11...13°С.

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До конца текущего месяца и в октябре ожидается несколько сильных магнитных бурь. Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье.