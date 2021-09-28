Украинцев предупредили о заморозках

В Киеве и области ночью 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы. Фото: pixabay.com

Ночью 30 сентября и 1-3 октября почти во всех регионах Украины ожидаются заморозки.

Температура воздуха снизится повсюду, кроме западных областей и побережья морей, сообщает ГСЧС.

"На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов мороза. Объявили первый уровень опасности, желтый. В северо-восточных областях заморозки в воздухе составят 0-3 градуса - второй уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении.

В Киеве и области ночью 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0...-5°С. Местами ожидается температура воздуха 0...-2°С. Объявили первый уровень опасности, желтый.

Оба уровня свидетельствуют о том, что погодные условия потенциально опасны для населения, несут реальную угрозу для инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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С 28 сентября по 3 октября в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. Она обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы. Существенных осадков не предвидится.